EU-kommisjonen foreslår omfattande sanksjonar mot Russland

Ifølgje forslaget, som skal diskuterast når EUs utanriksministrar møtest klokka 16, skal sanksjonane rettast mot «dei som var involverte i den ulovlege avgjerda» om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige republikkar.

Kommisjonen foreslår òg at sanksjonane skal rettast mot «bankar som finansierer det russiske forsvaret og andre operasjonar i desse territoria».

Forslaget vil òg ramme «moglegheita den russiske staten og regjeringa har til å få tilgang til EUs kapital- og finansmarknader og tenester, for å avgrense finansieringa av ein stadig meir aggressiv politikk».

EU-kommisjonen ønskjer med sanksjonane vidare å ramme all handel mellom dei to utbrytarregionane og EU, «for å sikre at dei ansvarlege heilt klart får føle dei økonomiske konsekvensane av dei ulovlege og aggressive handlingane sine».

Dersom EUs utanriksministrar sluttar seg til sanksjonspakken, står det framleis att å utarbeide detaljar om korleis dei skal formast ut og setjast ut i livet.

