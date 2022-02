Draumen om eit imperium, opprørarar som endra seg og stormaktsspel – dette er Ukraina-krisa

utenriks

FFi-forskar Tor Bukkvoll trekkjer dei lange linjene når han skal forklare konflikten mellom Ukraina og Russland, som har utløyst krigsfrykt i Europa. Han meiner må vi tilbake til Kyivriket, som eksisterte frå rundt 880 til midten av 1100-talet.

Bukkvoll meiner det er president Vladimir Putins ønske om å gjenreise det russiske imperiet som fører til faren for ein væpna konflikt mellom Europas to største land målt i areal. Siste rest av det russiske imperiet fall saman då Sovjetunionen vart oppløyst.

– Eg ser det som skjer i dag, òg som eit ledd i oppløysinga av eit fleire hundreårig imperium, seier Bukkvoll til NTB.

– Latterleg

Putins motivasjon er å gjenreise noko av den gamle makta til dette imperiet, meiner forskaren.

– Eg trur den motivasjonen har auka meir og meir. Han har meir og meir identifisert rolla si som ein som skal stoppe og reversere fallet for det russiske imperiet. Ukraina er nesten den første brikka i det spelet. Det er viktig med andre land som Georgia, men det betyr lite når det gjeld Ukraina, seier Bukkvoll.

Også i ukrainsk offentlegheit ser ein tilbake dit, forklarer Bukkvoll.

– Det er ikkje så lenge sidan eg høyrde ein tidlegare sjef for ukrainsk etterretning snakke om at det eigentleg er Kyiv som er den rettmessige etterfølgjaren til Kyivriket. I den alternative ukrainske historieforteljinga er det Ukraina som har vore ei siviliserande kraft opp mot Russland, seier han.

– For meg er begge dei to aspekta latterlege, legg forskaren til.

Kvifor vil Ukraina inn i Nato?

Internt i Ukraina har motsetningane mellom den russiskvennlege og den vestlegorienterte delen av befolkninga vore sterke. Det har utløyst ei rekkje revolusjonar, nyval og fengslingar av meiningsmotstandarar sidan prorussiske Viktor Janukovitsj fuska seg til valsiger i 2004 og vart avsett i Oransjerevolusjonen.

Janukovitsj vann igjen valet i 2010, men vart møtt av sterke demonstrasjonar då han i 2013 nekta å underteikne ein samarbeidsavtale med EU. Janukovitsj vart kasta i 2014 og flykta til Russland. Same år tok russiske styrkar Krimhalvøya samtidig som eit opprør starta i Aust-Ukraina.

– Det mest vesentlege med 2014 med tanke på konflikten vi har no, er at den ukrainske befolkninga snudde. Fram til 2014 ville ukrainarane ikkje inn i Nato, det var aldri over 25 prosents støtte i befolkninga. No viser meiningsmålingane 60 prosents støtte, det er òg betydeleg støtte i Sør- og Aust-Ukraina. Det er jo Putin si skuld, hadde han ikkje teke Krim og bidrege til opprør i Donbas, ville ikkje det ha skjedd, seier Bukkvoll.

– Du kan av og til høyre i debatten i dag at konflikten har ført til at Ukraina er meir splitta enn nokon gong, men dei er meir samla, seier forskaren.

Han seier at det ikkje var noko som tydde på at det ville gå mot borgarkrig i Ukraina før Russland tok Krim og utløyste opprøret i Aust-Ukraina. Dei prorussiske partia får i dag ei oppslutning på 10–15 prosent samla sett, seier Bukkvoll.

– Det er og var ein konflikt òg før 2014, men han hadde ikkje potensial i seg til å bli valdeleg. Så Russland har ikkje funne opp motsetningane i Ukraina, men Russland var med på å gjere dei valdelege, slår han fast.

Kven er eigentleg opprørarane i aust?

Opprørarane i Aust-Ukraina blir gjerne omtalte som prorussiske opprørarar. Det er ei sanning med modifikasjonar, meiner Bukkvoll.

– Det som har komme lite fram, er at den første delen av opprøret i Donbas var eit like mykje sosialt og geopolitisk opprør. Fleire av krigsherrane som slost mot Kyiv, hadde eigentleg meir sosial dagsorden med antikorrupsjon og liknande, seier Bukkvoll.

FFi-forskaren seier at dette har endra seg over tid.

– Fleire av desse krigsherrane som leidde opprøret til å byrje med, er likviderte. Vi veit ikkje kven som tok livet av dei, men representantar og folk som har vore med i opprøret sjølv, mistenkjer at det var russiske spesialstyrkar som stod bak det, for å fjerne den sosiale dagsordenen og sikre eit opprør som var meir kontrollerbart for Russland, seier han.

At Russland har bidrege med støtte til opprørarane i Aust-Ukraina, noko Putin ofte har nekta for, meiner Bukkvoll vi kan slå fast.

– Det kan vi vere ganske sikre på. Det er ikkje nokon annan plass dei kunne ha fått støtta frå. Det er ikkje nokon våpenindustri der som gjer at dei kunne laga desse våpena sjølv, seier forskaren.

Han viser òg til bøker som er skrive av opprørarar og det faktumet at det i den første Minsk-avtalen står at Tornado-artilleri skal trekkjast tilbake frå frontlinja. Det einaste landet som har slikt artilleri, er Russland. Russarane skreiv under på Minsk-avtalen.

Kvifor blandar stormaktene seg inn?

Konflikten i Ukraina er ifølgje Bukkvoll altså sterkt påverka av Russland. Men også Vesten, Nato og USA har vorte innblanda.

Det er ikkje særleg med ressursar som er tilgjengelege for Russland viss dei erobrar Aust-Ukraina. Det har vorte nemnt at meir arbeidskraft er ein mogleg faktor, men Bukkvoll seier at ukrainarar allereie jobbar i Russland i hopetal utan problem og reknar ikkje det som ein viktig faktor.

For Russland er det, i tillegg til det historiske perspektivet, mogleg å sjå kontroll over Ukraina som ein buffer mot Nato-landa i vest. Men kvifor blir Vesten innblanda?

– Eg trur i hovudsak, i alle fall for oss i Noreg, at det er prinsippet. Land skal ha rett til å velje den utanrikspolitiske kursen sin, seier Bukkvoll.

– Russland framstiller dette som at USA ønskjer konflikt, men USA ønskjer eigentleg å konsentrere seg om Kina, så for USA trur eg dette er ei veldig lite velkommen utvikling, seier han.

