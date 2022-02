utenriks

Avtalen om «vennskap og assistanse» vart underteikna i Moskva måndag, og tysdag vart dei godkjende og fekk ståande applaus i «nasjonalforsamlingane» i dei to utbrytarrepublikkane.

Vennskapsavtalen opnar for at Russland kan etablere militærbasar i Aust-Ukraina, men Russlands viseutanriksminister Andrej Rudenko seier til nyheitsbyrået Interfax at dette førebels ikkje er diskutert.

