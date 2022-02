utenriks

USA har varsla at det vil komme sanksjonar retta mot Russland etter at president Vladimir Putin måndag anerkjende to opprørarkontrollerte regionar aust i Ukraina som sjølvstendige statar.

USA, EU og Storbritannia har koordinert sanksjonane sine mot Russland, opplyser ein vestleg tenestemann til NTB.

Bidens tale var opphavleg varsla klokka 20, men har vorte påskunda med ein time.

(©NPK)