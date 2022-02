Ukraina håpar eit møte mellom Putin og Biden kan føre til russisk tilbaketrekking

utenriks

Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba seier at han håpar eit toppmøte mellom dei to presidentane vil føre til at Russland trekkjer soldatane sine tilbake frå den ukrainske grensa.

– Vi meiner at alle innsatsar retta mot ei diplomatisk løysing er verd å prøve, sa Kuleba i forkant av eit møte med EU-ministrar i Brussel måndag.

– Vi håpar begge presidentane vil gå ut av møterommet med semje om at Russland trekkjer ut styrkane sine frå Ukraina, sa han vidare.

Ingen dato er sett

Det er ikkje sett nokon dato for når det moglege toppmøtet kan finne stad, men torsdag skal etter planen utanriksministrane Antony Blinken og Sergej Lavrov starte førebuingane.

USAs utanriksminister Antony Blinken sa søndag at Biden er villig til å møte Putin når som helst og i kva format som helst.

Samtidig seier Kreml måndag at det førebels er for tidleg å organisere eit slikt toppmøte, og Kreml understrekar at det ikkje er lagt nokon konkrete planar enno. Men eit mogleg toppmøte kan gå føre seg på mange ulike vis, seier Putins talsmann, Dmitrij Peskov.

– Dersom det blir nødvendig, kan sjølvsagt den russiske og amerikanske presidenten bestemme seg for å gjere det via telefonsamtale eller andre metodar, seier Peskov, som legg til at eit fysisk møte òg vil vere mogleg dersom partane finn det nødvendig.

– Diplomatisk håp

Franske styresmakter uttalte måndag at dei ser på møtet som ein sjanse til å løyse konflikten om opprustinga på grensa mellom Russland og Ukraina.

Den franske Europa-ministeren Clement Beaune omtaler møtet som eit diplomatisk håp.

– Viss det finst ein sjanse til å unngå krig og å byggje opp ei politisk og diplomatisk løysing, så må vi ta han, seier han til LCI TV.

Eit viktig krav

Det var under ein telefonsamtale søndag ettermiddag at Frankrikes president Emmanuel Macron og Putin vart samde om å halde fram med forsøka på å løyse Ukraina-krisa.

I samtalen, som varte i 105 minutt, vart dei òg samde om å jobbe for ei våpenkvile i Aust-Ukraina. men både Frankrike og USA legg samtidig vekt på at eit slikt møte berre kan haldast så lenge Russland ikkje invaderer Ukraina.

Amerikanske styresmakter seier dei har påliteleg informasjon om at Russland har gitt styrkane sine på grensa til Ukraina ordre om å halde fram invasjonsplanane, ifølgje fleire amerikanske medium.

