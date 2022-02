USA åtvarar FN om russisk «dødsliste»

utenriks

Amerikanske styresmakter har sendt eit brev om dette til FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet, ifølgje både New York Times, Washington Post og nyheitsbyrået AFP.

I brevet, som media har fått tilsyn i, skriv USA at dei er svært bekymra og åtvarar mot ein potensiell humanitær katastrofe.

– Vi har òg truverdig informasjon om at russiske styrkar sannsynlegvis vil bruke dødelege tiltak for å hindre fredelege protestar eller på annan måte motverke fredelege former for motstand av sivilbefolkninga, skriv amerikanske styresmakter vidare i brevet.

USA åtvarar òg om at ein russisk invasjon av Ukraina kan føre til fleire menneskerettsbrot som kidnappingar og tortur som kan rettast mot politiske dissidentar, og dessutan religiøse og etniske minoritetar.

Russland nektar for at dei har planar om å angripe naboen sin i vest. Dei har førebels ikkje kommentert brevet.

