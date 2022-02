Svensk ekspert: Russland leitar etter påskot for å starte krig

utenriks

– Russland treng denne unnskyldninga, seier den tryggingspolitiske eksperten Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm til TT.

Måndag hevda Russland at fem ukrainske sabotørar hadde vorte drepne i kampar nær den russisk-okkuperte byen Mitjakinskaja, og at det ukrainske militæret hadde skote mot ein russisk grensepost i same område.

Ukraina avviser skuldingane som falske nyheiter. Regjeringane i USA og Ukraina har fleire gonger åtvara om at Russland vil iscenesette angrep for å fremje dagsordenen sin.

Falske flagg

Hallenberg seier det er nesten umogleg å vurdere kva som er sant i informasjonen som kjem, då det går føre seg ein propagandakrig. Han meiner likevel at dette truleg dreier seg om såkalla falskt flagg-operasjonar, i dette tilfellet russiske angrep under ukrainsk flagg for å gi Russland eit påskot for å auke det militære presset mot nabolandet Ukraina.

– Eg har sagt før at eg trur russarane leitar etter ein grunn til å gå til krig. Russlands president Vladimir Putin seier at det går føre seg eit folkemord mot russisktalande ukrainarar i Donbass-regionen, noko som er ei heilt grotesk overdriving. Det er sannsynleg at det vil komme endå fleire tvilsame påstandar, seier han.

Urovekkjande

Hallenberg seier dei russiske påstandane i seg sjølv vekkjer bekymring fordi dei kan vere byrjinga på militær handling frå russisk side.

– Nettopp i lys av den usikre og spente situasjonen synest eg at alle meldingar som kan tolkast som falske flagg-operasjonar er svært urovekkjande. Jo fleire dei blir, jo meir bekymra blir eg for at russarane skal gjennomføre ei form for invasjon, seier Hallenberg.

