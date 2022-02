Scholz i hastesamtale med nære partnarar

utenriks

Scholz har åtvara Putin om at ei anerkjenning av områda Donetsk og Luhansk i Aust-Ukraina som uavhengige vil vere eit einsidig brot på Minsk-avtalen frå 2015. Scholz understreka òg at å ta steget om anerkjenning ville stå i grov motsetning til Minsk-avtalen for ei fredeleg løysing på konflikten i Aust-Ukraina.

Samtidig har russisk statleg TV meldt at Putin vil tale til det russiske folket «snart». Han har tidlegare varsla at ei avgjerd om anerkjenning vil komme i løpet av måndagen.

Etter samtalen med Putin er Scholz i samtale med fleire av sine næraste partnarar, inkludert Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Frankrikes president Emmanuel Macron.

