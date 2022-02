Russland skal anerkjenne opprørarkontrollerte område i Aust-Ukraina som uavhengige

utenriks

Russlands president Vladimir Putin skal om kort tid halde ein tale på russisk TV, og det er venta at anerkjenninga blir temaet for talen.

Det er frykt for at den russiske anerkjenninga kan bane veg for at det blir sett inn russiske styrkar i områda. Det vil i så fall bety ei dramatisk eskalering av konflikten.

AFP siterer kjelder i Kreml på opplysningane om at Putin vil anerkjenne dei opprørarkontrollerte regionane. Dei aktuelle dekreta skal enno ikkje vere formelt signert. Den russiske avgjerda vart teken etter eit møte i Tryggingsrådet i landet tidlegare på dagen måndag.

– Bruken av Ukraina som eit instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjer ein alvorleg og svært stor trussel mot oss, sa Putin på møtet. Han varsla deretter ei rask avgjerd om eventuell anerkjenning av dei ukrainske regionane.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz skal vere orientert om avgjerda, ifølgje AFPs kjelder.

Meldinga kom kort tid etter at EU gjekk ut og uttalte at ei russisk anerkjenning av utbrytarregionane i Aust-Ukraina som uavhengige, vil vere eit brot på folkeretten. EUs utanrikssjef Josep Borrell seier unionen står klar til å svare.

– Vi ber president Putin respektere folkeretten og Minsk-avtalane og ventar at han ikkje anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige regionar. Vi er klare til å reagere som ein sterk, samla front i tilfelle han skulle bestemme seg for å gjere det, seier utanrikssjefen.