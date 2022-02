Putin kallar inn til ekstraordinært møte i russisk tryggingsråd

utenriks

Årsaka er dei aukande spenningane mellom Ukraina og Vesten, opplyser Putins talsperson, Dmitrij Peskov.

Situasjonen er no «ekstremt spent», seier Peskov.

– Førebels ser vi ingen teikn på at spenningane minkar, seier han måndag.

Det er framleis ingen konkrete planar om møtet mellom Putin og USAs president Joe Biden, understrekar Peskov.

– Det er for tidleg å snakke om nokon konkrete planar for å planleggje eit toppmøte, seier Peskov, og legg til at det er ei felles forståing for at dialogen skal halde fram på utanriksministernivå.

