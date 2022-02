Putin: Russland står overfor stor trussel og vurderer anerkjenning av Aust-Ukraina

utenriks

– Bruken av Ukraina som eit instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjer ein alvorleg og svært stor trussel mot oss, sa Putin då han på kort varsel samanfalla det russiske tryggingsrådet måndag ettermiddag.

Han understreka samtidig at Moskvas fremste prioritet «ikkje er konfrontasjon, men sikkerheit».

Tryggingsrådet diskutere ifølgje Putin òg Dumaens forslag om å anerkjenne dei separatistkontrollerte områda Donetsk og Luhansk i Aust-Ukraina som uavhengige.

Oppmoding

Dei to utbrytarregionane har sidan 2014 vore kontrollerte av russiskstøtta separatistar, som i snart åtte år har vore i krig med ukrainske regjeringsstyrkar.

Over 14.000 menneske er drepne, og store delar av det som tidlegare var Ukrainas viktigaste industriregion, ligg i grus.

Separatistleiaren i Luhansk, Leonid Pasechnik, oppmoda måndag Putin til å anerkjenne utbrytarregionen som uavhengig republikk i ein video som vart sendt på russisk TV.

Denis Pusjilin, leiaren for den sjølverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med ein liknande appell.

Kreml-skepsis

Kreml har tidlegare gitt uttrykk for ein viss skepsis til å anerkjenne dei to utbrytarregionane og har vist til at det i så fall betyr at Minsk-avtalen frå 2015 blir gravlagd ein gong for alle.

Minsk-avtalen, som i ettertid har vore omtalt som eit diplomatisk kupp frå Moskvas side, pålegg Ukraina å endre grunnlova og gi ei stor grad av sjølvstyre til Donetsk og Luhansk i ein føderasjon, noko som indirekte vil gi Russland stor innverknad over ukrainsk utanriks- og tryggingspolitikk, utan å resultere i internasjonal fordømming og sanksjonar.

Putin ser likevel ut til å ha mista trua på avtalen, som kom i stand etter forhandlingar der også Frankrike og Tyskland spelte sentrale roller.

– Vi innser no at det ikkje er utsikter til at avtalen blir etterlevd, sa Putin under møtet i det russiske Tryggingsrådet.