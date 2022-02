Putin: Avgjer anerkjenning av opprørarkontrollerte ukrainske område måndag

utenriks

– Bruken av Ukraina som eit instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjer ein alvorleg og svært stor trussel mot oss, sa Putin då han på kort varsel samanfalla det russiske Tryggingsrådet måndag ettermiddag.

Han understreka samtidig at Moskvas fremste prioritet «ikkje er konfrontasjon, men sikkerheit». Russland blir skulda for å planleggje ein invasjon av Ukraina, og har samla omkring 150.000 soldaterte langs den ukrainske grensa.

Tryggingsrådet diskuterte ifølgje Putin òg Dumaens forslag om å anerkjenne dei separatistkontrollerte områda Donetsk og Luhansk i Aust-Ukraina som uavhengige.

– Eg har høyrt meiningane deira. Avgjerda vil bli teken i dag, sa Putin etter at møtet var ferdig i ei fråsegn på statleg TV.

Etter denne uttalen bad Ukraina om eit hastemøte i FNs tryggingsråd.

Oppmoding

Dei to utbrytarregionane har sidan 2014 vore kontrollerte av russiskstøtta separatistar, som i snart åtte år har lege i krig med ukrainske regjeringsstyrkar.

Over 14.000 menneske er drepne, og store delar av det som tidlegare var Ukrainas viktigaste industriregion, ligg i grus.

Separatistleiaren i Luhansk, Leonid Pasechnik, oppmoda måndag Putin til å anerkjenne utbrytarregionen som uavhengig republikk i ein video som vart send på russisk TV.

Denis Pusjilin, leiaren for den sjølverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med ein liknande appell.

Kreml-skepsis

Kreml har tidlegare gitt uttrykk for ein viss skepsis til å anerkjenne dei to utbrytarregionane og har vist til at det i så fall betyr at Minsk-avtalen frå 2015 blir gravlagd ein gong for alle.

Minsk-avtalen, som i ettertid har vore omtalt som eit diplomatisk kupp frå Moskvas side, pålegg Ukraina å endre grunnlova og gi ei stor grad av sjølvstyre til Donetsk og Luhansk i ein føderasjon, noko som indirekte vil gi Russland stor innverknad over ukrainsk utanriks- og tryggingspolitikk, utan å resultere i internasjonal fordømming og sanksjonar.

Putin ser likevel ut til å ha mista trua på avtalen, som kom i stand etter forhandlingar der også Frankrike og Tyskland spelte sentrale roller.

– Vi innser no at det ikkje er utsikter til at avtalen blir etterlevd, sa Putin under møtet i det russiske Tryggingsrådet.

Brutal strategi

Det kvite hus åtvarar òg om at utsiktene til ei fredeleg løysing på konflikten ser ut til å renne ut i sanden, med store russiske styrkar langs grensa, samanstøytar og skyting frå russiskstøtta opprørarar mot ukrainske stillingar aust i landet.

– Ein invasjon vil bli ein ekstremt valdeleg operasjon som vil koste liv både blant ukrainarar og russarar, både sivile og militære, seier USAs nasjonale tryggingsrådgivar Sullivan til NBC News.

USA har tidlegare sendt eit brev til FN der dei seier at Russland har ei liste over ukrainarar som skal drepast eller sendast til fengselsleirar ved ein eventuell invasjon.

– Det vil bli ein krig ført av Russland mot det ukrainske folket for å undertrykkje dei, knuse dei og skade dei, seier Sullivan måndag.

Sanksjonar

Både USA og EU har omfattande sanksjonar klare mot Russland, viss det skulle komme til eit angrep mot Ukraina. Planane vart diskuterte på eit utanriksministermøte i EU måndag.

– Det er ingen tvil om at den store sanksjonspakken vi har klar, skal brukast som ein reiskap til å presse dei diplomatiske forhandlingane igjennom, for å unngå krig. Det er det vi har fokus på akkurat no. Russland må vise ved handling at dei er klare til å engasjere seg diplomatisk og fredeleg for å løyse konflikten i Ukraina, sa Danmarks utanriksminister Jeppe Kofod på veg ut av møtet.

– Viss det ikkje lykkast, så har vi omfattande sanksjonar på veg mot Russland, sa han.

Kofod seier sanksjonane rettar seg mot Russlands finanssektor. I tillegg er det eksportrestriksjonar og sanksjonar mot enkeltpersonar.

– Eg vil ikkje vere meir spesifikk. Men det er den mest omfattande pakken av sanksjonar Russland nokosinne har sett, seier han.

Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba oppmoda måndag EU til å innføre sanksjonar omgåande.

– Vis at EU står klar til å handle, sa han i Brussel.

Propagandakrig

Måndag hevda Russland at fem ukrainske sabotørar hadde vorte drepne i kampar nær den russisk-okkuperte byen Mitjakinskaja, og at det ukrainske militæret hadde skote mot ein russisk grensepost i same område.

Ukraina avviser skuldingane som falske nyheiter. Regjeringane i USA og Ukraina har fleire gonger åtvara om at Russland vil iscenesette angrep for å fremje dagsordenen sin.

Tryggingspolitisk ekspert Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm seier til TT at Russland leitar etter eit påskot for å gå til krig, og at det allereie går føre seg ein propagandakrig.

– Eg har sagt før at eg trur russarane leitar etter ein grunn til å gå til krig. Russlands president Vladimir Putin seier at det går føre seg eit folkemord mot russisktalande ukrainarar i Donbass-regionen, noko som er ei heilt grotesk overdriving. Det er sannsynleg at det vil komme endå fleire tvilsame påstandar, seier han.