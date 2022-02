utenriks

– Den afghanske sivilbefolkninga treng støtte gjennom desse vanskelege vintermånadene. Pengane vil mellom anna gå til styrkt vern for barn og til å skalere opp helsetenester, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i ei pressemelding.

Pengane går til organisasjonane Flyktninghjelpen, Noregs Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norcap.

Huitfeldt grunngir auken med at situasjonen i Afghanistan no er prekær. Målet med støtta er å unngå at helse- og utdanningstenester kollapsar.

