Koronasjuke dronning Elisabeth held audiensar digitalt

utenriks

Den 95 år gamle dronninga testa positivt for korona søndag. Ho har milde forkjølingssymptom og skal gjennomføre lettare arbeidsoppgåver medan ho er i sjølvisolasjon i heimen sin, Windsor Castle.

Buckingham Palace seier at dronninga har halde éin eller to diplomatiske audiensar over video tidlegare, og at dronninga vil gjere det same denne veka dersom ho er frisk nok.

Den vekefaste audiensen med statsminister Boris Johnsen vil gjennomførast som vanleg onsdag, anten personleg dersom ho er frisk, eller over telefon.

Dronninga var nærkontakt til den eldste son sin, prins Charles og kona hans hertuginne Camilla, som begge fekk påvist koronasmitte for andre gong 10. februar.

(©NPK)