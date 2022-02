Kina nektar for at dei sender romsøppel til månen

utenriks

Først trudde astronomar at søppelet var ein del av ein amerikansk SpaceX-rakett som eksploderte i verdsrommet for sju år sidan, etter at han hadde fullført oppdraget sitt.

No meiner dei likevel at søppelet er knytt til hjelperaketten til det kinesiske romfartøyet Chang'e 5-T1, som vart fyrt av i 2014 som ein del av Kinas månesatsing.

Det er forventa at raketten krasjar inn i baksida av månen 4. mars.

Utanriksdepartementet i Kina avviser påstanden om at søppelet tilhøyrer dei, og seier at den aktuelle hjelperaketten har returnert til jordas atmosfære og dermed vorte fullstendig brent opp. Vrakgods og smådelar frå romrakettar og satellittar blir ofte omtalt som romsøppel.

