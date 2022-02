Johnson legg fram koronastrategi – opposisjonen kallar det skalkeskjul

utenriks

Regjeringa seier dei planlegg å fjerne alle koronatiltak denne veka. Det inneber òg at dei fjernar lova om at smitta må isolere seg sjølv.

Ifølgje planen får lokale styresmakter ansvaret for å handtere framtidige smitteutbrot og fase ut gratis koronatesting.

Statsministeren skal tale til parlamentet måndag og leggje fram strategiplanen «Å leve med covid». Det skjer samtidig som dronning Elizabeth har testa positivt for korona.

– I dag er vi stolte for å kunne markere slutten på den vanskelegaste tida landet har vore gjennom i nyare historie, seier Johnson i ei fråsegn frå Downing Street måndag morgon.

Han poengterte at pandemien ikkje er over, men at vaksinesituasjonen gjer det mogleg å gå tilbake til ein normal kvardag.

Samtidig skuldar opposisjonspolitikarar statsministeren for å prøve å distrahere folk frå etterforskinga rundt han sjølv. London-politiet etterforskar for tida tolv festar som skal ha vorte haldne i Downing Street medan landet var koronastengt.

– I eit forsøk på å distrahere folk frå at politiet bankar på døra hans, har han erklært siger før krigen er over, seier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i Labour.

Johnson får òg kritikk frå David Nabarro i Verdshelseorganisasjonen (WHO). Nabarro kallar det svært uklokt å fjerne kravet om sjølvisolering ved påvist smitte.

– Eg fryktar at Storbritannia vel ei linje som går imot folkehelsa, og at andre land følgjer etter, seier han.

(©NPK)