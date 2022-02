Johnson: Dei siste koronarestriksjonane i England blir fjerna

utenriks

Ifølgje Johnson er immuniteten i befolkninga høg og talet på koronarelaterte dødsfall låg, og derfor kan restriksjonane fjernast no, skriv BBC.

Frå og med torsdag denne veka blir det ikkje lenger pålagt å isolere seg ved koronasmitte. Frå 1. april blir det òg ein slutt på gratis koronatesting, med eit unntak for eldre og spesielt sårbare.

Ifølgje planen får lokale styresmakter ansvaret for å handtere framtidige smitteutbrot.

Statsministeren talte i Parlamentet måndag for å leggje fram strategiplanen «Å leve med covid». Det skjer samtidig som dronning Elizabeth har testa positivt for korona.

Store kostnader

I parlamentet la Johnson vekt på at kostnadene ved koronavaksinasjon og testing har vore skyhøge. Testinga har kosta 15,7 milliardar pund, nesten 192 milliardar kroner.

Han sa òg at restriksjonane har lagt ein tung bør på den britiske økonomien, samfunnet og folks mentale helse.

– No treng vi ikkje betale den høge prisen lenger, sa Johnson til dei folkevalde.

Opphevinga av koronarestriksjonane gjeld berre for England. Skottland, Wales og Nord-Irland har gjennom pandemien bestemt sine eigne restriksjonar.

Stolt

– I dag er vi stolte av å kunne markere slutten på den vanskelegaste tida landet har vore gjennom i nyare historie, sa Johnson i ei fråsegn frå Downing Street måndag morgon.

Han poengterte at pandemien ikkje er over, men at vaksinesituasjonen gjer det mogleg å gå tilbake til ein normal kvardag.

Samtidig skuldar opposisjonspolitikarar statsministeren for å prøve å distrahere folk frå etterforskinga rundt han sjølv. London-politiet etterforskar for tida tolv festar som skal ha vorte halde i Downing Street medan landet var koronastengt.

– Distraksjon

– I eit forsøk på å distrahere folk frå at politiet bankar på døra hans, har han erklært siger før krigen er over, seier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour.

Johnson får òg kritikk frå David Nabarro i Verdshelseorganisasjonen (WHO). Nabarro kallar det svært uklokt å fjerne kravet om sjølvisolering ved påvist smitte.

– Eg fryktar at Storbritannia vel ei linje som går imot folkehelsa, og at andre land følgjer etter dei, seier han.

(©NPK)