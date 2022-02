Framleis håp i EU om ei fredeleg løysing

utenriks

Ein regntung Brussel-himmel møtte EUs utanriksministrar då dei samla seg måndag for å diskutere den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Men nyheita om at USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin «i prinsippet» har sagt ja til å møtast, fører til forsiktig optimisme.

– Det er eit lite håp i mørket, sa Sveriges utanriksminister Ann Linde på veg inn til ministermøtet.

Det er førebels ikkje sett ein dato for samtalen mellom Biden og Putin, men formålet skal vere å diskutere «tryggleik og strategisk stabilitet i Europa». Føresetnaden er at Russland ikkje går til angrep på Ukraina.

– Det er framleis sånn at det er ein veldig alvorleg situasjon. Vi ser kvar dag no alvorlege brot på våpenkvila, og kontaktgrensa aukar, sa Linde.

Borrell: – Jobben er gjord

EUs utanrikssjef Josep Borrell hadde søndag eit møte med Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba, fortalde han på veg inn til EU-møtet.

– Vi åt middag og hadde ein lang diskusjon som gjorde at eg betre forstod situasjonen på bakken, sa han.

Men Borrell vart òg konfrontert med at EU framleis ikkje har innført sanksjonar mot Russland, trass i gjentekne åtvaringar om at eit angrep mot Ukraina kan vere like om hjørnet.

– Jobben er gjord, vi er klare. Eg vil kalle inn til eit ekstraordinært utanriksministermøte der eg vil presentere sanksjonane – på det rette tidspunktet, sa Borrell.

Splitting

Det er likevel ei kjensgjerning at spørsmålet om kor langt sanksjonane skal gå, har ført til gnissingar.

Italias statsminister Mario Draghi sa førre veke at energisektoren må haldast utanfor sanksjonane.

Litauens utanriksminister Gabrielius Landsbergis meiner derimot at alt må liggje på bordet.

– Putin trekkjer ingen raude linjer for angrepet sitt. Då bør ikkje vi trekkje nokon raude linjer for sanksjonane våre heller, sa han.

Danmarks utanriksminister Jeppe Kofod meiner EU må svare knallhardt.

– Vi bør ikkje late etter oss nokon tvil om at vi er klare til å svare med dei mest knusande sanksjonane mot Russland nokosinne viss dei går til ein valdeleg konflikt, åtvara han på veg inn til utanriksministermøtet.

Held detaljane for seg sjølv

Ifølgje Irlands utanriksminister Simon Coveney har EU allereie sett saman ein brei sanksjonspakke. Men medlemslanda har òg bestemt seg for ikkje å gå ut med detaljane i pakken no.

– Eg meiner det er rett avgjerd, sa Coveney til pressa i Europa-bygningen i Brussel.

– Hovudfokus bør vere korleis vi hindrar krig, heller enn korleis vi svarer på krig. EUs tilnærming har for det første vore intenst diplomati, og for det andre å sikre ei veldig sterk avskrekking mot invasjon av Ukraina.

Også Coveney trekte fram det varsla møtet mellom Putin og Biden.

– EU bør i samarbeid med USA og andre konsentrere seg om på å prøve å sikre at dette initiativet blir ein suksess.

Klaraugd

Den litauiske utanriksministeren meiner for sin del at EU må vere klaraugd om situasjonen i Ukraina.

– Vi treng ikkje å vente på eit militært angrep. Eg kan fortelje dykk at Ukraina allereie er under angrep. Først og fremst økonomisk – økonomien står allereie overfor enorme utfordringar som ikkje er forårsaka av Ukraina sjølv. Dei er tvinga på Ukraina av Russland, sa han.

I tillegg blir Ukraina ifølgje Landsbergis utsett for ein «terrorkampanje» frå russisk side.

– Førestill dykk å vere omringa av ein utanlandsk hær, med trussel om invasjon. Det legg stort press på Ukraina. Derfor må vi vere veldig klare og starte ein diskusjon om korleis vi skal svare på dette angrepet, som allereie skjer, sa Landsbergis.

Ifølgje han bør EU vurdere å innføre sanksjonar mot Russland allereie no.

