Forskar trur toppmøte kan bli vendepunkt i Ukraina-krise

Putin er svært oppteken av at Russland skal behandlast som ein likeverdig partnar med USA internasjonalt, seier Splidsboel Hansen, som er seniorforskar ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

– Biden har stilt som vilkår at Russland ikkje invaderer Ukraina, og så må vi vente og sjå om Putin er villig til dette. Det er ingen tvil om at han er interessert i å møte Biden, seier han.

Dato for møtet mellom dei to er ikkje kjende, men USAs utanriksminister Antony Blinken skal torsdag diskutere dagsordenen med den russiske motparten sin Sergej Lavrov.

Europeiske land er tekne som politiske gislar med trusselen om ein storkrig, men Russland har ikkje nødvendigvis så mykje å tene på dette, meiner Splidsboel Hansen.

– Det kan hende at enkelte av dei austeuropeiske stats- og regjeringssjefane gjer seg meir uavhengige av Russland ved til dømes å avgrense energiimport eller ved å bruke meir pengar på forsvar som er retta mot Russland, seier han.

– Det er derfor for tidleg å snakke om at Putin har vunne. Tvert imot trur eg faktisk at han endar opp med å tape, seier Splidsboel Hansen, som viser til at Vesten kjem til å ta forholdsreglar for å unngå å hamne i same klemme på nytt.

