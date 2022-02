FN-topp møtte Dubai-prinsesse Latifa: Ho har det bra

utenriks

FN opplyste dette på Twitter fredag, saman med eit bilete av kvinnene framfor ein undergrunnsstasjon i Paris. Sjølve møtet skal ha funne stad på eit hotell i byen.

Personvernomsyn var årsaka til at ingen har opplyst om møtet før no.

Talsperson Elizabeth Throssel skriv i ein e-post at det var Latifa sjølv som tok initiativ til møtet. Throssel seier dei hadde alvorlege bekymringar knytt til Latifas situasjon i tidleg 2021 og at FN hadde kravd bevis på at ho var i live.

Det vart altså stadfesta på Paris-møtet. Latifa skal overfor Bachelet ha uttrykt at ho no ønskjer at retten hennar til privatliv skal respekterast av media.

Det er eit år sidan prinsessa fortalde i ein mobilvideo, som skal ha vorte smugla ut og sendt til BBC, at ho vart halden som gissel av far sin og at ho frykta for livet sitt. Nokre månader seinare vart bilete lagt ut på ein open Instagram-konto som etter seiande viser prinsesse Latifa sitjande mellom to andre kvinner på eit kjøpesenter i Dubai, og dessutan eit der ho skal vere på ferie i Spania.

(©NPK)