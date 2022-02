Enorme område svidde av i Argentina

utenriks

Det har komme litt regn dei siste dagane, noko som har gjort situasjonen litt lettare. Men framleis kjempar brannfolk mot minst åtte brannar i provinsen Corrientes.

Både jordbruksområde og viktige leveområde for dyr og plantar er tekne av flammane. Nærare 800.000 hektar er svidde av, ifølgje offisielle tal. Det svarer til rundt 9 prosent av arealet i provinsen.

Tørke, kraftig vind og høge temperaturar har bidrege til å spreie flammane sidan midten av januar. Miljøaktivistar knyter brannane til klimaendringane, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Enrique Viale, leiar for Den argentinske foreininga for miljøadvokatar, viser både til klimaendringane, tørke og ugunstige former for landbruk i dei ramma områda.

