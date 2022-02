EU står klar til å svare viss Russland anerkjenner separatistar i Ukraina som uavhengige

utenriks

Russisk statleg TV har meldt at Russlands president Vladimir Putin vil tale til det russiske folket om kort tid. Han har tidlegare varsla at ei avgjerd om anerkjenning vil komme i løpet av måndagen, etter at han har vore i møte med det russiske tryggingsrådet tidlegare i dag.

– Vi ber president Putin respektere folkeretten og Minsk-avtalane og ventar at han ikkje anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige regionar, seier EUs utanrikssjef Josep Borrell etter eit møte med EUs utanriksministrar i Brussel.

– Vi er klare til å reagere som ein sterk, samla front i tilfelle han skulle bestemme seg for å gjere det.

Borrell seier det ligg sanksjonar klare på bordet.