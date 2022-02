EU godkjenner lånepakke til Ukraina

utenriks

Ukraina-konflikten skadar Ukrainas økonomiske stabilitet, og truslane mot tryggleiken i landet har allereie ført til kapitalflukt, skriv EU i ei fråsegn måndag.

Det var EU-kommisjonen som foreslo den økonomiske støtteordninga for tre veker sidan. Målet med ordninga er å raskt kunne tilby støtte i ein situasjonen med akutt krise, og dermed styrkje Ukraina, heiter det i uttalen.

Måndag er det klart at USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin «i prinsippet» har sagt ja til å møtast. Håpet er at møtet fører til at Russland trekkjer tilbake styrkane sine.

