Det kvite hus: Russland har ein brutal strategi

Russland vil «knuse» sivilbefolkninga i landet, hevdar Sullivan.

Det kvite hus åtvarar òg om at utsiktene til ei fredeleg løysing ser ut til å renne ut i sanden, med store russiske styrkar langs grensa, samanstøytar og skyting frå russiskstøtta opprørarar mot ukrainske stillingar aust i landet.

– Ein invasjon vil bli ein ekstremt valdeleg operasjon som vil koste liv både blant ukrainarar og russarar, både sivile og militære, seier Sullivan til NBC News.

USA har tidlegare sendt eit brev til FN der dei seier at Russland har ei liste over ukrainarar som skal drepast eller sendast til fengselsleirar ved ein eventuell invasjon.

– Vi har òg truverdig informasjon om at russiske styrkar sannsynlegvis vil bruke dødelege tiltak for å hindre fredelege protestar eller på annan måte motverke fredelege former for motstand av sivilbefolkninga, skriv amerikanske styresmakter vidare i brevet.

– Det vil bli ein krig ført av Russland mot det ukrainske folket for å undertrykkje dei, knuse dei og skade dei, seier Sullivan måndag.

Russland avviser at dei har planar om å angripe Ukraina, men krev garantiar om at Ukraina ikkje skal få bli medlem av Nato, og at Nato-styrkar blir fjerna frå Aust-Europa.

