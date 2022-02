1 million menneske manglar vatn i Ukraina

utenriks

To vassanlegg i Donetsk-regionen er sette ut av drift på grunn av konflikten mellom separatistar og ukrainske regjeringsstyrkar. Desse sørgjer vanlegvis for reint vatn til 1 million menneske på begge sider av grensa.

Vassmangelen råkar òg sjukehus i området.

– Røde Kors minner partane i konflikten om at den sivile infrastrukturen som leverer grunnleggjande tenester til folk, og dei sivile som jobbar for å halde oppe drifta, eller reparere øydelagde anlegg, er verna under internasjonal humanitær rett, seier regionsrådsgivar for Europa, Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors Noreg i ei pressemelding.

Både i og rundt tettbygde strøk har kamphandlingar øydelagt bustader, vass- og straumanlegg.

