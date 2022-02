Ukraina seier dei ikkje har planar om å angripe separatistane

utenriks

Forsvarsminister Oleksij Reznikov sa til den ukrainske nasjonalforsamlinga fredag at Russland har omringa landet med 149.000 soldatar, og at fleire ser ut til å vere på veg. Han understreka samtidig at Ukraina ikkje vil gi Russland eit påskot til å gå til angrep.

– Ukraina aukar forsvarskapasiteten sin, men vi har ingen intensjon om å gjennomføre militære operasjonar mot separatistane i aust eller Krim. Oppdraget vårt er å ikkje gjere noko russarane vil provosere oss til å gjere, sa Reznikov.

USA har sagt at Russland er ute etter eit påskot til å gå inn i Ukraina.

– Vi må halde hovudet kaldt, seier Reznikov.

