Tyskland blir åtvara mot å losne opp koronatiltaka for fort

Data frå Robert Koch-instituttet viser at omikron-bølgja kan ha nådd toppen, men det er framleis auke i talet på innleggingar på sjukehus, seier visepresident ved instituttet, Lars Schaade.

Talet på koronarelaterte dødsfall har heller ikkje byrja å gå ned. Fredag vart det meldt at 264 menneske døydde med covid-19 siste 24 timar, mot 226 fredag for ei veke sidan.

Situasjonen opnar for ei forsiktig og gradvis gjenopning, men berre under streng overvaking, seier Schaade.

Han påpeikar at sjukehus og intensivavdelingar framleis er under sterkt press, og at undervarianten av omikron, den endå meir smittsame BA. 2, er i kraftig vekst og kan forseinke gjenopninga.

Statsminister Olaf Scholz presenterte onsdag ein prosess i tre trinn for nesten full gjenopning fram mot 20. mars.

