I ei kunngjering gjeve att av Luhansk Media Center beordrar Leonid Pasetsjnik lokale leiarar å starte evakuering av sivile over grensa til Russland, og han forsikrar om at styresmaktene i Rostov-regionen i Russland har gjort førebuingar for å kunne ta imot alle som kjem.

Tidlegare fredag varsla òg leiaren i Donetsk at dei har innleidd masseevakuering av sivile av frykt for eit snarleg ukrainsk angrep.

