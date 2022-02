Seks afrikanske land skal produsere mRNA-vaksinar

utenriks

Egypt, Kenya, Nigeria, Senegal, Sør-Afrika og Tunisia er dei utvalde landa som får delt ut teknologien frå WHOs globale vaksineklyngje til å lage vaksinane. Målet er å sørgje for at kontinentet kan lage sine eigne vaksinar for å kjempe mot covid-19 og andre sjukdommar.

– Den beste måten å takle helsekriser på, og å nå universell helsedekning, er å betydeleg auke produksjonskapasiteten av helsemateriell i alle regionar, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I dag blir berre 1 prosent av vaksinane som blir brukte i Afrika, produsert på kontinentet.

