Putin skal vere til stades ved test av strategiske våpen

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste fredag at landet vil halde ei øving der «strategisk avskrekkande styrkar» deltek. Både ballistiske missil og kryssarmissil vil bli fyrte av.

Øvinga skjer berre to dagar etter at Russland retta hard kritikk mot Ukraina i Tryggingsrådet for det dei meiner er brot på Minsk-avtalane frå 2015.

Russland har framleis eit betydeleg militært nærvær på grensa til Ukraina, men seier at fleire stridsvogner, militære køyretøy og soldatar er i gang med å forlate områda.

