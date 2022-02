Protestleiarar arresterte i Ottawa

utenriks

Onsdag gav politiet demonstrantane eit ultimatum og gjorde det klart at alle som ikkje fjerna seg frivillig ville bli arresterte og risikerte å få lastebilane beslaglagde.

Dette såg ikkje ut til å ha nokon effekt, og torsdag rykte store politistyrkar inn i sentrum av byen. Ein større politiaksjon såg ut til å vere like om hjørnet.

På Twitter-kontoen til rørsla heiter det at Tamara Lich, ein av arrangørane bak demonstrasjonen, er arrestert, utan å ha gjort motstand.

Politiet har òg arrestert Chris Barber, ein annan arrangør, stadfestar ein talsmann for demonstrasjonen til The New York Times.

Demonstrantar har òg lamma trafikken ved fleire grenseovergangar mot USA, men blokadane der er dei siste dagane oppheva. I Ottawa har likevel demonstrantane halde stand.

