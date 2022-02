Meldingar om angrep og masseevakuering i Aust-Ukraina

utenriks

Den ukrainske hæren skulda fredag dei russiskstøtta separatistane i utbrytarregionane Donetsk og Luhansk for over tjue brot på våpenkvila det siste døgnet.

Separatistane skulda på si side regjeringsstyrkane for å ha gjennomført artilleriangrep der mellom anna to transformatorstasjonar vart øydelagde.

Fredag kveld melde det russiske nyheitsbyrået RIA Novosti også om ein kraftig eksplosjon nær regjeringskontora i Donetsk, men det er uklart kva som forårsaka denne.

Masseevakuering

Leiarane i Donetsk og Luhansk varsla nokre timar tidlegare masseevakuering av sivile og opplyste at Rostov-regionen i Russland har gjort førebuingar for å ta imot alle som kryssar grensa.

– Presidenten i Ukraina Volodymyr Zelenskyj vil i næraste framtid gi soldatane sine ordre om å innleie ein offensiv, sa leiaren i Donetsk, Denis Pusjilin.

– Kvinner, barn og eldre vil bli evakuerte først, la han til.

Russisk desinformasjon

Ukraina avviser at det ligg føre planar om ein militæroffensiv mot dei separatistkontrollerte områda og kallar det russisk desinformasjon.

– Vi tilbakeviser kategorisk den russiske desinformasjonen om påståtte ukrainske offensive operasjonar eller sabotasjehandlingar i kjemiske produksjonsanlegg, tvitra utanriksminister Dmytro Kuleba.

– Ukraina har ingen planar om slike aksjonar i Donbas. Vi forpliktar oss heilt og fullt til å finne ei diplomatisk løysing på konflikten, sa han.

Forsvarsministeren i Ukraina, Oleksiy Reznikov, understreka også at det verken er planlagt noko angrep mot Aust-Ukraina eller Krim-halvøya.

– Vi kjem ikkje til å gjere noko av det russarane prøver å provosere oss til å gjere, sa han i den ukrainske nasjonalforsamlinga.

– Vi må slå tilbake, men samtidig halde hovudet kaldt, la han til.

Falske provokasjonar

Utanriksministeren i USA, Antony Blinken, festar heller ikkje lit til påstanden frå separatistane om ein snarleg militæroffensiv i Aust-Ukraina, men kallar det eit forsøk frå Russland på å skape «falske provokasjonar» som kan rettferdiggjere ein framtidig russisk «aggresjon».

Dette blir avvist i Moskva, der president Vladimir Putin under ein pressekonferanse fredag uttrykte stor uro over utviklinga i Aust-Ukraina.

Det same gjorde utanriksminister Sergej Lavrov, som skulda Ukraina for nye brot på Minsk-avtalen frå 2015. Han gjentok også at påstandane om russiske invasjonsplanar er «vestleg propaganda».

Historisk mobilisering

USA held fast på at eit russisk angrep kan vere like om hjørnet. Den amerikanske ambassadøren i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Carpenter, hevda fredag at Russland no har plassert ut mellom 169.000 og 190.000 soldatar nær Ukraina.

Forutan styrkar som er stasjonerte nær grensa på den russiske sida, inkluderer dette styrkar som deltek på ei øving i Kviterussland, og som er stasjonerte på Krim-halvøya. Øvinga i Kviterussland skal etter planen avsluttast søndag.

– Dette er den største militære mobiliseringa i Europa sidan andre verdskrigen, sa Carpenter under eit OSSE-møte fredag. Russland, som også er medlem i OSSE, deltok ikkje på møtet.

Ny russisk øving

Dei russiske påstandane om at styrkane deira no blir trekte tilbake, blir avviste i Vesten.

– Sjølv om Russland har opplyst at dei trekkjer soldatane sine tilbake til garnisonane, har vi enno ikkje sett teikn til det. Vi ser faktisk fleire soldatar på veg inn i grenseregionen, sa den amerikanske forsvarsministeren, Lloyd Austin, under eit besøk i Polen fredag.

Fredag varsla Russland også ei ny øving med «strategiske styrkar», der det mellom anna skal øvast på bruk av våpensystem som kan utstyrast med atomstridshovud.

Ifølgje Kreml har denne øvinga vore planlagd lenge, og Putin-talsmann Dmitrij Peskov understrekar at ho er varsla i alle vanlege kanalar.

Putin slo også fast at øvinga ikkje bør gi grunn til uro.

– Desse øvingane er av defensiv natur og truar ingen, sa den russiske presidenten fredag.

