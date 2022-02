Macron ber om våpenkvile i Aust-Ukraina

utenriks

– Bombinga i kontaktsona har vorte oppatteken. For det første vil vi be om ein stans i dei militære handlingane og ei rask nedtrapping, og for det andre ber vi om at dei konstruktive forhandlingane blir tekne opp att, sa Macron etter EU-Afrika-toppmøtet i Brussel.

Ifølgje separatistane i Aust-Ukraina angreip ukrainske regjeringsstyrkar natt til fredag området med artilleri og øydela to transformatorstasjonar.

Den ukrainske hæren skulda på si side separatistane for over 20 brot på våpenkvila dei siste timane.

