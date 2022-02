Leiarar varslar masseevakuering frå Donetsk og Luhansk

utenriks

Denis Pusjilin, som har vore leiar i den separatistkontrollerte utbrytarregionen Donetsk sidan 2014, varsla masseevakueringa i ein video som vart lagt ut på telegram og YouTube fredag.

Kort tid etter varsla også leiaren for separatistane i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, om masseevakuering, ifølgje ei kunngjering referert av Luhansk Media Center.

Begge dei to leiarane grunngav evakueringa med frykt for eit snarleg angrep frå ukrainske regjeringsstyrkar og understreka at styresmaktene i Rostov-regionen i Russland har gjort førebuingar for å kunne ta imot alle som kryssar grensa.

Kvinner og barn

– Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, vil i den næraste framtida gi soldatane sine ordre om å innleie ein offensiv, seier Pusjilin.

– Kvinner, barn og eldre vil bli evakuerte først, legg han til.

Dei to separatistleiarane ber folk om å følgje oppmodinga og samarbeide med styresmaktene om evakueringa.

– Mellombels flukt vil verne både dykk sjølve og slektningars liv og helse, seier Pusjilin i opptaket.

Nye skuldingar

Separatistane og regjeringa i Kyiv skulda kvarandre fredag på nytt for fleire brot på våpenkvila.

Ifølgje separatistane angreip dei ukrainske regjeringsstyrkane natt til fredag området med artilleri og øydela to transformatorstasjonar. Ein veg er også stengd som følgje av angrepa, ifølgje separatistane.

Den ukrainske hæren skulda på si side separatistane for over tjue brot på våpenkvila dei siste timane, men heller ikkje dette har late seg stadfeste frå uavhengig hald.

Russisk støtte

Det bur litt over 4,1 millionar menneske i Donetsk-regionen, i underkant av 40 prosent er, ifølgje den siste folketeljinga, etniske russarar, men tre av fire har russisk som hovudspråk.

I Luhansk-regionen bur det vel 2,1 millionar menneske. Rundt 42 prosent er etniske russarar, men rundt 70 prosent er russisktalande.

Donetsk og Luhansk har vore kontrollerte av separatistar i snart åtte år. Dei får både økonomisk og militær støtte frå Russland, og det skal også vere delt ut opptil 1 million russiske pass i dei to regionane sidan 2019.

