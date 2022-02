Hongkong utset utnemning av ny leiar på grunn av koronautbrot

utenriks

Hongkong er inne i den verste smittebølgja i pandemien, med fleire tusen nye tilfelle kvar dag. Sjukehusa er på brestepunktet, og den kinesiske null-covid-politikken slår sprekkar.

Ein liten Kina-vennleg komité skulle eigentleg utnemne ein ny leiar for Hongkong i slutten av mars, men Carrie Lam seier dei no må utsetje det til 8. mai.

– Avgjerda kjem av at Hongkong er i sin mest alvorlege smittesituasjon sidan pandemien byrja for to år sidan. Situasjonen er kritisk, seier Lam.

Ho seier dei planlegg å gjennomføre obligatoriske koronatestar for alle dei omtrent 7,3 millionar innbyggjarane i byen.

– Dette er i tråd med det Xi Jinping uttrykte i instruksane sine, nemleg at å få kontroll på epidemien må vere den overordna prioriteten vår, seier Lam, med tilvising til den kinesiske presidenten.

(©NPK)