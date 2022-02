Hellas avviser at migrantar vart kasta i sjøen

utenriks

Migrasjonsminister Notis Mitarakis kallar slike meldingar tyrkisk desinformasjon.

– Tyrkias propaganda om ulovleg migrasjon fører ofte til at usanne historier dukkar opp i media, seier han og viser til at Hellas overvaker EUs ytre grense i fullt samsvar med folkeretten.

Både Der Spiegel og The Guardian har meldt at greske grensevakter i september etter seiande sette migrantar som hadde komme til Samos frå Tyrkia, tilbake i båtane og kasta dei i sjøen, der to drukna.

Mitakis seier slike skuldingar har vorte granska, men at det blir vanskeleg når dei som set fram skuldingane, ikkje bidreg med meir detaljar og bevis.

