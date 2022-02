FNs matvareprogram må halvere rasjonane til svoltramma i Jemen

utenriks

– Vi har ei stor finansieringskrise, seier leiaren for WFP-verksemda i Midtausten og Nord-Afrika, Corinne Fleischer.

Bidraga frå givarlanda sviktar, sjølv om krisa i Jemen, ifølgje FN, er den verste humanitære krisa i verda.

WFP reknar med at dei treng rundt 18 milliardar kroner for å halde operasjonen sin i Jemen gåande ut året, men har hittil berre fått 18 prosent av dette.

– Vi treng 7,3 milliardar kroner dei neste seks månadene for å kunne gi mat til 13 millionar menneske, seier Fleischer.

Som følgje av pengemangelen har WFP no måtta halvere matrasjonane til 8 millionar menneske i Jemen for å sikre at dei hardast ramma – rundt 5 millionar menneske – får det dei treng for å overleve.

