Elleve sakna etter brann på passasjerskip i Hellas

utenriks

Lokale styresmakter melde først at alle passasjerane kom seg trygt av skipet og vart evakuerte til øya Korfu, men sidan har kystvakta meldt at elleve personar er sakna.

Ei gresk avis melder at 14 personar er sakna – tre grekarar, ni bulgararar, ein tyrkar og ein litauar.

Kystvakta jobbar òg med å berge to personar som er fanga om bord, ein bulgarsk og ein tyrkisk lastebilsjåfør, som blir rekna blant dei sakna. Eit titals menneske er lettare skadde.

Kystvakta seier at minst 278 menneske er redda, inkludert ein uregistrert migrant. Det siste skapte frykt for at det kunne vere fleire uregistrerte passasjerar som har snike seg om bord i ferja.

Italiensk skip

Det statlege, greske nyheitsbyrået AMNA skriv at det er snakk om ei italiensk-flagga ferje som er nordaust for øya Ereikousa. Euroferry Olympia var på veg til Italia frå den greske byen Igoumenitsa.

I tillegg til passasjerane hadde skipet eit mannskap på 51 personar.

Bulgarias utanriksdepartement opplyser at det er 127 bulgararar om bord, inkludert 37 lastebilsjåførar, og tyrkisk radio melder om 24 tyrkarar.

Brenn frå ende til ende

TV-bilete viser skipet dekt til i flammar og tjukk svart røyk som stig til himmels.

– Skipet brenn frå ende til ende, seier redningsmannen Yiorgos Glikofridis frå Korfu, som er på eit nærliggjande fartøy.

– Vi høyrde at brannen starta i lasterommet. Det tok berre 15 minutt før brannen nådde dekk, seier ein mannleg passasjer til AFP.

Han legg til at mannskapet reagerte «rett og slett perfekt» på situasjonen.

– Dei var veldig organiserte. Mannskapet redda oss, slår han fast.

Ukjend brannårsak

Den lokale fiskaren Nikos Bardis seier til den statlege TV-kanalen ERT at fleire fiskebåtar kom til og sirkla rundt skipet for å leite etter menneske i vatnet.

– Vi kan høyre eksplosjonar, det må vere lastebilar som eksploderer, seier han.

Det er ikkje meldt om dødsfall etter brannen, men det er ikkje uvanleg at passasjerskipa på Middelhavet har blindpassasjerar om bord.

Årsaka til brannen er ikkje kjend, og ei etterforsking er igangsett.

Den førre skipsbrannen i Adriahavet var i desember 2014, på det italienske passasjerskipet Norman Atlantic. Tretten menneske omkom i brannen.

(©NPK)