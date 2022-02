Brennande skip fullt av Porschar i drift på Atlanterhavet

utenriks

Internasjonal skipsfart er åtvara mot det 200 meter lange skipet Felicity Ace med kapasitet for tusenvis av bilar, som er i drift i nærleiken av den portugisiske øygruppa Asorane.

Felicity Ace var på veg frå Emden i Tyskland til Danville i Rhode Island i USA med dei nye bilane frå Volkswagen-konsernet til amerikanske kundar då det tok fyr.

Eit portugisisk marinefartøy som er i nærleiken for å sjekke om det er fare for oljeutslepp eller at det søkk, melder at det framleis brenn, og at ei sky av kvit røyk veltar opp frå skipet, ifølgje talsmann for den portugisiske marinen, kommandør Jose Sousa Luis.

Reiarlaget prøver å få tak i ein havgåande slepebåt, men fordi skipet er så stort, er det lite truleg at det kan tauast til hamn på Asorane, ifølgje Sousa Luis. Mannskapet er i tryggleik på eit hotell på øya Faial, og ingen er skadde.

