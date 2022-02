Blinken og Lavrov møtest neste veke – om ikkje Ukraina blir invadert først

utenriks

USAs initiativ til møtet skjer fordi «vi trur den einaste ansvarlege måten å løyse denne krisen på er gjennom diplomati og dialog», seier talsmann Ned Price for det amerikanske utanriksdepartementet.

Amerikanarane trappa torsdag opp åtvaringane om at ein russisk invasjon av Ukraina kan vere like om hjørnet. President Joe Biden sa at invasjonstrusselen er «svært høg».

– Alle indikasjonar vi har, tyder på at dei er klare til å gå inn i Ukraina, sa han til reporterar i Washington. Han skulda samtidig Moskva for å førebu falske operasjonar som påskot for å invadere.

Russland har heile tida avvist at dei planlegg ein invasjon av Ukraina.

