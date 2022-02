utenriks

– Vi treng ikkje soldatar med framande flagg på jorda vår. Vi ber ikkje om det, seier Volodymyr Zelenskyj til den russiske nyheitsnettstaden RBK.

Han fryktar at ei utplassering av utanlandske soldatar kan føre til auka spenning.

– I så fall vil heile verda bli destabilisert. Vi ønskjer ikkje å gi russarane noko påskot for å hevde at vi har basar her, og at dei treng å «forsvare seg», seier presidenten.

