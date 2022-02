utenriks

– Ukraina truar ikkje nokon, heller ikkje dei russiske naboane sine. Likevel er det dette Moskva prøver å få oss til å tru, sa Austin då han møtte pressa i etterkant av Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

Same morgon vart det meldt om angrep i Aust-Ukraina.

Ifølgje Austin er det for tidleg å seie noko sikkert om kven som står bak.

– Men vi har sagt over tid at russarane kan gjere noko slikt for å rettferdiggjere ein militær konflikt. Så dette er noko vi vil følgje nøye, sa han.

