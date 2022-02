Terrormistenkt mann frå USA arrestert i Sverige

utenriks

Mannen, som er frå Massachusetts, er mistenkt for tilknyting til terrorisme etter fire påsette brannar i rettsbygningar i Boston.

Han blir skulda for å ha gitt feilaktige opplysningar, ha skjult bevismateriale og ha manipulert dokument, alt i samband med brannane i 2019 som hans yngre, no avdøde bror blir mistenkt for å ha stått bak.

FBI seier at mannen reiste til Sverige og tok med PC-ar og dokument som tilhøyrde broren. Seinare skal han ha komme tilbake og henta fleire dokument som FBI seier er viktige for etterforskinga, som han tok med seg til Sverige.

35-åringen har vore etterlyst ei stund og risikerer 20 år i fengsel, mellom anna for tilknyting til innanlandsk terror, som brannane blir rubriserte som.

Sverige har ein utleveringsavtale med USA, men først skal svensk rett behandle varetektsfengslinga og utleveringskravet.

