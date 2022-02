Symjar drepen av hai i Sydney

utenriks

Nødetatane rykte ut onsdag ettermiddag ut til området Little Bay, som ligg rundt halvanna mil søraust for handelsdistriktet i sentrum av byen, etter å ha fått rapport om at ein hai gjekk til angrep på ein symjar, heiter det i ei fråsegn frå politiet.

Nødetatane gjorde søk i vatnet og fann leivningar, heiter det vidare. Lokale medium siterer vitne på at ein rundt 4 meter lang hvithai gjekk til åtak på symjaren.

– Symjaren fekk katastrofale skadar og det var ingenting ambulansepersonalet kunne gjere, fortel lokale styresmakter til nyheitsbyrået AAP.

Ei lang rekkje strender var torsdag framleis stengde, medan livvakter leita på vasskuterar og med dronar etter hai.

Ifølgje lokale medium fann det siste dødelege haiangrepet i Sydney stad i 1963.

(©NPK)