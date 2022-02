Stoltenberg fryktar Russland isceneset påskot for å invadere Ukraina

utenriks

Uttalen kom på ein pressekonferanse i Brussel torsdag.

– Vi veit framleis ikkje kva Russlands intensjonar er, eller kva som kjem til å skje, men vi veit at Russland har samla den største styrken vi har sett i Europa på ei årrekkje i og rundt Ukraina. Vi veit òg at russiske etterretningsoffiserar jobbar i Ukraina, dei er i Donbass. Vi har sett forsøk på å iscenesette påskot, falskt flagg-operasjonar, som ei unnskyldning for å invadere Ukraina, sa han.

– Dette er urovekkjande, sa Stoltenberg.

Uttalen kjem etter at Russland torsdag hevda at ukrainske regjeringsstyrkar skaut mot prorussiske separatistar aust i landet, noko Ukraina har avvist.

Ein talsmann for regjeringsstyrkane seier at det er dei som er vorte skotne mot med artilleri og andre forbodne våpen – utan å svare på elden, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Ventar på russisk svar

Russland fremja før jul ei rekkje skriftlege krav til USA og Nato, mellom anna om at Ukraina aldri må bli Nato-medlem. I det skriftlege svaret til Russland avviste USA fleire av krava, men foreslo å drøfte andre tiltak for våpenkontroll og tryggleik i Europa.

Torsdag formiddag varsla den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov at svaret frå Russland blir sendt til amerikanarane same dag. Han understreka at det russiske svaret vil bli offentleggjort.

Nato har førebels ikkje fått svaret frå Russland, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

– Vi ventar på svaret. Vi har framleis ikkje fått noko svar, sa han.

Grunn til å vere alvorleg bekymra

Amerikanske etterretningskjelder har tidlegare hevda at det ligg føre informasjon som tydde på ein russisk invasjon av Ukraina 16. februar. Det skjedde ikkje, og Stoltenberg fekk spørsmål om det er farleg å komme med slike skuldingar.

– Vi beskriv ein risiko, men det betyr ikkje at vi veit 100 prosent sikkert at det skjer. Vi beskriv trusselen òg for å forhindre at det skjer, sa han.

Han er tydeleg på at dei ikkje veit kva som er Russlands intensjonar.

– Men samlar ein det vi veit om styrkane deira, retorikken deira og fortida deira – dei har brukt makt mot Ukraina før – og viss ein legg til det faktumet at dei har etterretningsoffiserar i Ukraina, så gir det grunn til å vere alvorleg bekymra, sa Stoltenberg.

Han sa vidare at det vart stilt spørsmål då Nato i fjor haust opplyste at Russland bygde opp styrkane sine i og rundt Ukraina, òg då det seinare vart anslått at styrkane truleg ville bestå av 100.000 soldatar.

– Dette har no skjedd. No må vi forhindre neste steg – at dei bruker denne makta mot Ukraina, sa han.

