Russland utviser amerikansk viseambassadør

Det amerikanske utanriksdepartementet stadfestar at Russland har utvist USAs viseambassadør i Russland, Bart Gorman.

– Hendinga skjer uprovosert, og vi reknar det som ei eskalering og vurderer responsen vår, seier ein talsperson utanriksdepartementet.

– Det er viktigare enn nokon gong at vi har nødvendig diplomatisk personell på plass for å leggje til rette for kommunikasjon mellom regjeringane våre, seier talspersonen vidare.

Utvisinga skjer under stadig auka spenning mellom Russland og USA som følgje av frykt for at Russland skal invadere Ukraina.

