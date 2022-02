Russisk nyheitsbyrå: Ukraina har angripe prorussiske separatistar

utenriks

Ria Novosti skriv at det er brot på Minsk-avtalen, som er meint å leggje til rette for våpenkvile i regionen.

Ukrainarane skal ha brukt granatkastarar og tunge maskingevær i angrepa mot område i utbrytarregionen Lugansk. Ukraina har ikkje kommentert påstandane, som heller ikkje har vorte stadfesta frå andre hald, skriv Reuters.

Nato anslår at Russland har hatt over 130.000 soldatar ved grensa til Ukraina, men russarane avviser at dei planlegg å invadere nabolandet.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP sa ein ikkje namngitt tenesteperson i Det kvite hus onsdag at Russland «når som helst» kan publisere falskt innhald som påskot for å invadere Ukraina.

