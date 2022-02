Ordkrig mellom USA og Russland i Tryggingsrådet

utenriks

Utanriksministeren i USA, Antony Blinken, viste endå ein gong til amerikansk etterretningsinformasjon og sa at Russland kan komme til å fabrikkere eit påskot for å bombe og invadere Ukraina og lamme institusjonane i landet ved hjelp av eit dataangrep.

– Russland planlegg ikkje berre å gjennomføre eit konvensjonelt angrep mot det ukrainske folket. Vi har informasjon som tyder på at Russland vil gå etter spesifikke grupper av ukrainarar, sa Blinken, utan å gi fleire detaljar.

Han erkjende samtidig at mange set spørsmålsteikn ved påstandane frå den amerikanske etterretninga.

– Men la meg vere heilt klar, eg er ikkje her i dag for å starte ein krig, men for å forhindre ein, sa Blinken.

Kravde lovnader

Den amerikanske utanriksministeren bad deretter Russland komme med eit utvitydig løfte om at dei ikkje har planar om å invadere Ukraina.

– Dersom Russland ønskjer fred, kan den russiske regjeringa kunngjere i dag, heilt utvitydig, at dei ikkje har nokon planar om å invadere Ukraina, sa han.

– Deretter kan dei demonstrere dette ved å sende soldatane, stridsvognene og flya tilbake til basane sine, la Blinken til og opplyste at han har invitert Russlands utanriksminister Sergej Lavrov til eit møte i Europa neste veke.

Grunnlause påstandar

Russlands viseutanriksminister Sergej Versjinin karakteriserte i innlegget sitt i Tryggingsrådet dei amerikanske påstandane om russiske invasjonsplanar som «grunnlause» og sa at det er Ukraina som må ta ansvaret for den spente situasjonen.

– Det er fåfengt og grunnlaust å prøve å leggje skulda på Russland. Dette er berre eit forsøk på å ta frå Ukraina ansvaret, sa Versjinin.

Han viste til at styresmaktene i Kyiv ikkje har etterlevd dei såkalla Minsk-avtalane frå 2015, som skulle sikre våpenkvile i Aust-Ukraina.

Den russiske viseutanriksministeren skulda mellom anna Ukraina for fleire angrep i Donbass-regionen og sa at dette har resultert i «tusenvis av offer».

– Ukraina nektar hardnakka å implementere føresegnene i Minsk-avtalane. Ukrainas representantar kjem stadig opp med nye unnskyldningar for kvifor dei ikkje vil etterleve avtalane, sa Versjinin.

Viktig møte

Sjølv om det var steile frontar mellom USA og Russland i Tryggingsrådet, karakteriserer utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtet som svært viktig.

– Den russiske styrkeoppbygginga i og rundt Ukraina er svært urovekkjande. Derfor var møtet i FNs tryggingsråd i dag svært viktig. Temaet var nettopp Ukraina og forhandlingane knytte til Minsk-avtalen, seier ho til NTB.

At Russland framstiller konflikten i Aust-Ukraina som eit internt, ukrainsk problem, er problematisk, sa Noreg i innlegget sitt i Tryggingsrådet.

– Realiteten er at Russland i åtte år har støtta væpna grupper både militært og økonomisk, seier Huitfeldt.

– Noreg støttar forhandlingane i Normandie-formatet mellom Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike, og i Den trilaterale kontaktgruppa, der Russland, Ukraina og OSSE inngår. Vi støttar også initiativet til det polske OSSE-formannskapet til «Fornya europeisk tryggingsdialog». Vi oppmodar Russland til å engasjere seg i dialogen. Diplomati og forhandlingar er einaste farbare vegen, seier ho.

(©NPK)