Nazihelsing frå bulgarsk nasjonalist i EU-parlamentet

utenriks

I ein video frå hendinga kan ein sjå at Angel Dzhambazki frå det EU-skeptiske partiet Europeiske konservative (ECR) går mot utgangen i salen, snur seg rundt og løftar høgrearmen framfor seg i nokre sekund før han går ut.

Dette skjedde etter ein debatt om rettstryggleik i Polen og Ungarn onsdag.

Dzhambazki hadde i forkant halde ein tale i parlamentet der han var svært kritisk til ei avgjerd frå EU-domstolen om å tillate å fryse midlar til land som bryt rettsstatsprinsipp.

– Vi tillèt inga form for fascistiske helsingar eller symbol. Viss dette var det, vil det bli teke svært alvorleg, og sanksjonar vil bli innførte, sa visepresidenten i EU-parlamentet, Pina Picierno frå Italia, som leidde debatten. Ho la til at dei skal sjekke overvakingskamera for å undersøkje hendinga.

Ei rekkje andre parlamentsmedlemmer tok til Twitter for å fordømme hendinga, blant dei EU-parlamentets president Roberta Metsola.

– Helsinga stammar frå det mørkaste kapittelet i historia vår og må halde fram med å vere der, skreiv ho mellom anna.

