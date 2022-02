Frankrike trekkjer soldatane ut av Mali

utenriks

I ei felles kunngjering seier Frankrike saman med Canada og fleire EU-allierte i Barkhane-operasjonen at dei likevel vil halde fram kampen mot jihadistiske opprørarar i Sahel-regionen, inkludert i Niger og Guineabukta.

Dei skuldar på hindringar som militærjuntaen i Mali har lagt i vegen for den nesten ti år lange operasjonen mot jihadistane.

Avgjerda har lege i korta i fleire veker etter kvart som forholdet mellom Frankrike og militærjuntaen i Bamako har surna.

Frankrike sette inn soldatar mot jihadistane i Mali allereie i 2013, men opprøret vart aldri heilt slått ned. No er det ny frykt for at opprørarane held fram offensiven sin ved Guineabukta.

Forholdet mellom Frankrike og Mali vart stadig dårlegare etter at juntaen som har teke makta i landet, har utsett å gå tilbake til sivilt styre. Vesten skuldar òg juntaen for å ha alliert seg med den omstridde russiske leigesoldatgruppa Wagner.

